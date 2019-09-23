На пожежах в Україні за тиждень загинуло близько тридцяти людей

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Окрім того, у водоймах загинуло восьмеро

В Україні впродовж минулого тижня (з 16 по 22 вересня) на пожежах загинуло 29 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Загалом підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій близько трьох тисяч разів здійснювали виїзди для проведення заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів.

В результаті вжитих заходів врятовано 27 осіб.

Впродовж тижня було ліквідовано 2 тис. 768 пожеж, врятовано на пожежах 19 осіб та не допущено знищення вогнем 593 будівлі і 46 од. техніки.

Також піротехніками служби здійснено 252 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 937 вибухонебезпечних предметів.

На водних об’єктах загинуло 8 осіб.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, з 9 по 15 вересня у пожежах в Україні загинули 36 людей.

Також повідомлялося, у Києві, на вулиці Набережно-Корчуватській, під час гасіння пожежі стріляли у рятувальників. Ніхто в результаті стрілянини не постраждав.