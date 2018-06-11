На пожежах в Україні за тиждень загинули 12 осіб, - ДСНС

Врятовано на пожежах 28 осіб

На пожежах в Україні за минулий тиждень, з 4 по 11 червня 2018 року, загинули 12 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, за тиждень в Україні зареєстровано майже 2,7 тис. надзвичайних подій.

"Ліквідовано 2 246 пожеж, врятовано на пожежах 28 осіб та не допущено знищення вогнем 506 будівель і 45 одиниць техніки. На пожежах загинуло 12 осіб", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять майже 4,2 млн гривень.

Крім того, зазначається, що за тиждень піротехніки ДСНС знищили 1 704 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті згоріла старовинна дерев'яна православна церква.