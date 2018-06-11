Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На пожежах в Україні за тиждень загинули 12 осіб, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 22:51
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)
Ілюстративне фото (mvs.gov.ua)

Врятовано на пожежах 28 осіб

На пожежах в Україні за минулий тиждень, з 4 по 11 червня 2018 року, загинули 12 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, за тиждень в Україні зареєстровано майже 2,7 тис. надзвичайних подій.

"Ліквідовано 2 246 пожеж, врятовано на пожежах 28 осіб та не допущено знищення вогнем 506 будівель  і 45 одиниць техніки. На пожежах загинуло 12 осіб", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять майже  4,2 млн гривень.

Крім того, зазначається, що за тиждень піротехніки ДСНС знищили 1 704 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті згоріла старовинна дерев'яна православна церква.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні Погода на сьогодні: на заході України дощі, температура до +29
Теги публікації: пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся