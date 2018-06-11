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Интервью

На пожарах в Украине за неделю погибли 12 человек, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 22:51
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)
Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Спасены на пожарах 28 человек

На пожарах в Украине за прошедшую неделю, с 4 по 11 июня 2018 года, погибли 12 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, за неделю в Украине зарегистрировано почти 2,7 тыс. чрезвычайных событий.

"Ликвидировано 2 246 пожаров, спасены на пожарах 28 человек и не допущено уничтожение огнем 506 зданий и 45 единиц техники. На пожарах погибли 12 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют почти 4,2 млн гривен.

Кроме того, отмечается, что за неделю пиротехники ГСЧС уничтожили 1 704 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье сгорела старинная деревяная православная церковь.

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Теги публикации: пожар, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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