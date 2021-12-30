ru ua
Чт, 30 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Після пожежі на Прикарпатті. У лікарнях проведуть навчання по роботі з киснем

Новость на русском →
Четвер 30 грудня 2021 18:36
Після пожежі на Прикарпатті. У лікарнях проведуть навчання по роботі з киснем Фото: у лікарнях проведуть навчання по роботі з киснем (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В українських лікарнях проведуть навчання по роботі з киснем. З відповідною ініціативою виступили Міністерство охорони здоров'я та Держслужба з надзвичайних ситуацій після пожежі в медзакладі Косова.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

"Трагедія в Івано-Франківській області стала для всіх дуже дорогим уроком. Тепер ми повинні бути впевнені, що такого не повториться, тому закликаю всіх медичних працівників приєднуватися до заходів, які буде проводити МОЗ і ДСНС, і постійно пам'ятати правила протипожежної безпеки", - заявив він.

Нагадаємо, 28 грудня в Івано-Франківській області сталася пожежа в Косівській центральній районній лікарні. В результаті події загинули чотири людини, ще одна померла через ДТП.

Причина пожежі в Косівській центральній районній лікарні стало грубе порушення правил пожежної безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну
Відпочивайте спокійно. У РНБО не очікують великого вторгнення Росії в Україну
DAILY
Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і до чого тут Медведчук