Після пожежі на Прикарпатті. У лікарнях проведуть навчання по роботі з киснем
В українських лікарнях проведуть навчання по роботі з киснем. З відповідною ініціативою виступили Міністерство охорони здоров'я та Держслужба з надзвичайних ситуацій після пожежі в медзакладі Косова.
Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
"Трагедія в Івано-Франківській області стала для всіх дуже дорогим уроком. Тепер ми повинні бути впевнені, що такого не повториться, тому закликаю всіх медичних працівників приєднуватися до заходів, які буде проводити МОЗ і ДСНС, і постійно пам'ятати правила протипожежної безпеки", - заявив він.
Нагадаємо, 28 грудня в Івано-Франківській області сталася пожежа в Косівській центральній районній лікарні. В результаті події загинули чотири людини, ще одна померла через ДТП.
Причина пожежі в Косівській центральній районній лікарні стало грубе порушення правил пожежної безпеки.