Після пожежі на Прикарпатті. У лікарнях проведуть навчання по роботі з киснем

Фото: у лікарнях проведуть навчання по роботі з киснем (Віталій Носач РБК-Україна)

В українських лікарнях проведуть навчання по роботі з киснем. З відповідною ініціативою виступили Міністерство охорони здоров'я та Держслужба з надзвичайних ситуацій після пожежі в медзакладі Косова.

Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

"Трагедія в Івано-Франківській області стала для всіх дуже дорогим уроком. Тепер ми повинні бути впевнені, що такого не повториться, тому закликаю всіх медичних працівників приєднуватися до заходів, які буде проводити МОЗ і ДСНС, і постійно пам'ятати правила протипожежної безпеки", - заявив він.