После пожара на Прикарпатье. В больницах проведут учения по работе с кислородом
В украинских больницах проведут учения по работе с кислородом. С соответствующей инициативой выступили Министерство здравоохранения и Госслужба по чрезвычайным ситуациям после пожара в медучреждении Косова.
Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
“Трагедия в Ивано-Франковской области стала для всех очень дорогим уроком. Теперь мы должны быть уверены, что такого не повторится, поэтому призываю всех медицинских работников присоединяться к мероприятиям, которые будет проводить Минздрав и ГСЧС, и постоянно помнить правила противопожарной безопасности", - заявил он.
Напомним, 28 декабря в Ивано-Франковской области произошел пожар в Косовской центральной районной больнице. В результате происшествия погибли четыре человека, еще один умер из-за COVID.
Причиной пожара в Косовской центральной районной больнице стало грубое нарушение правил пожарной безопасности.