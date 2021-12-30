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После пожара на Прикарпатье. В больницах проведут учения по работе с кислородом

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Четверг 30 декабря 2021 18:36
После пожара на Прикарпатье. В больницах проведут учения по работе с кислородом Фото: В больницах проведут учения по работе с кислородом (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В украинских больницах проведут учения по работе с кислородом. С соответствующей инициативой выступили Министерство здравоохранения и Госслужба по чрезвычайным ситуациям после пожара в медучреждении Косова.

Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

“Трагедия в Ивано-Франковской области стала для всех очень дорогим уроком. Теперь мы должны быть уверены, что такого не повторится, поэтому призываю всех медицинских работников присоединяться к мероприятиям, которые будет проводить Минздрав и ГСЧС, и постоянно помнить правила противопожарной безопасности", - заявил он.

Напомним, 28 декабря в Ивано-Франковской области произошел пожар в Косовской центральной районной больнице. В результате происшествия погибли четыре человека, еще один умер из-за COVID.

Причиной пожара в Косовской центральной районной больнице стало грубое нарушение правил пожарной безопасности.

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Министерство здравоохранения Украины
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