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Гончарук взяв розслідування пожежі в одеському коледжі під особистий контроль

Новини » Суспільство     08.12.2019 - 17:37
Гончарук взяв розслідування пожежі в одеському коледжі під особистий контроль
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук зібрав нараду з керівництвом міста та області, а також з керівництвом ГСЧС

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук взяв хід розслідування пожежі в одеському коледжі під особистий контроль. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Гончарук зібрав нараду з керівництвом міста та області, а також з керівництвом Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Прем'єр написав, що дав доручення голові ДСНС негайно відсторонити від виконання обов'язків на час розслідування начальника Головного управління ДСНС в Одеській області Віктора Федорчака і його заступника з профілактики Михайла Вовка, і прийняти відповідні кадрові рішення.

Голові ОДА Гончарук дав доручення усунути керівника Департаменту освіти Олександра Левчака і також прийняти по ньому відповідні кадрові рішення.
За його словами, з вівторка почне роботу урядова комісія, яка повинна встановити всі причини пожежі.

Нагадаємо, вранці в неділю, 8 грудня, під завалами на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виявили ще два тіла, число загиблих зросло до 10 осіб.

Одеські правоохоронці встановили перших підозрюваних у справі про пожежу в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі. Поліція затримала 2 чоловік. Зараз вирішується питання про повідомлення про підозру.

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