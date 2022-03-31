ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британська розвідка очікує запеклі бої в передмістях Києва

Новость на русском →
Україна, Четвер 31 березня 2022 08:42
Британська розвідка очікує запеклі бої в передмістях Києва Фото: українська армія звільнятиме передмістя Києва (suspilne.media)
Автор: Олександр Білоус

Російські сили вторгнення продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва, незважаючи на виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями там очікуються запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Найближчими днями в передмістях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої", - йдеться в повідомленні.

Крім того, незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, Російські артилерійські та ракетні удари тривають.

"Важкі бої тривають у Маріуполі, ключової мети російських військ, проте українські сили як і раніше контролюють центр міста", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, українська армія відбила Ірпінь під Києвом. У той же час сусідні Буча і Гостомель як і раніше зайняті окупантами.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Віктор Ляшко: Медикаменти в Україні є, проблеми з поставками вирішені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Медикаменти в Україні є, проблеми з поставками вирішені