Британська розвідка очікує запеклі бої в передмістях Києва

Російські сили вторгнення продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва, незважаючи на виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями там очікуються запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Найближчими днями в передмістях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої", - йдеться в повідомленні.

Крім того, незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, Російські артилерійські та ракетні удари тривають.

"Важкі бої тривають у Маріуполі, ключової мети російських військ, проте українські сили як і раніше контролюють центр міста", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, українська армія відбила Ірпінь під Києвом. У той же час сусідні Буча і Гостомель як і раніше зайняті окупантами.