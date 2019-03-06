Пожежу на заводі під Дніпром локалізовано на 3 тис. кв. м

Жертв і постраждалих в результаті пожежі під Дніпром немає

Спасатели на площади 3 тыс. кв. м локализировали пожар под Днепром на территории завода строительных креплений в селе Каменка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

Сообщается, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. В 14:27 пожар локализован на площади 3 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

К гашению пожара привлечено 69 человек личного состава и 16 единиц техники ГСЧС.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в селе Каменка близ города Днепр горит завод пластмассовых изделий. Сообщение о пожаре в ГСЧС поступило в 8:35 утра.

В ГСЧС заявили, что сложность тушения заключается в большой горючей нагрузке в ангарах, а именно пластиковое сырье, оборудование и готовая пластиковая продукция. Погибших и пострадавших нет.

Добавим, что 3 марта в Кривом Роге произошел крупный пожар в торговых павильонах. Пожар произошел на открытой территории, однако огонь быстро начал перекидываться на торговые павильоны, которые имеют общую крышу, поэтому ГСЧС привлекла для тушения пожара дополнительные силы.