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У порту Туреччині вибухнув танкер

Новини » Надзвичайні події    02.07.2019 - 13:24
У порту Туреччині вибухнув танкер
Фото: місце події (twitter.com/7deniznet)

В результаті вибуху загинула одна людина, ще 16 отримали поранення

У порту міста Ізмір, Туреччина, стався вибух на нафтовому танкері, в результаті чого одна людина загинула, ще 16 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, вибух стався під час завантаження танкера нафтомісткими речовинами.

Всього на борту танкера перебувало 16 осіб. За словами глави адміністрації порту, госпіталізовано 15 італійських моряків, один громадянин Румунії і один працівник нафтової компанії.

У свою чергу, губернатор повідомив, що в результаті інциденту загинув італієць.

Причина вибуху поки не відома.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Об'єднаних Арабських Еміратах в порту Фуджейра сталося кілька вибухів. У порту сталася пожежа на декількох нафтових танкерах. Кількість перевізників, які охопив вогонь, варіюється від семи до десяти.

Пізніше медіа-офіс еміратського порту Фуджейра спростував інформацію про те, що 12 травня там пролунали вибухи на нафтових танкерах.

Крім того, у Нігері в результаті вибуху бензовозу загинули 55 осіб. Біля столичного міжнародного аеропорту Ніамей перекинулася автоцистерна з бензином, місцеві жителі почали набирати паливо, яке виливалося з цистерни, але вона через кілька хвилин вибухнула.

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