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Пожежу біля військових складів у Балаклії загасили

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 14:31
Пожежу біля військових складів у Балаклії загасили
Ілюстративне фото (twitter.com-nakipelotv)

Пожежна безпека навколо арсеналу, з урахуванням посушливих погодних умов, перебуває на постійному контролі

Пожежа біля арсеналів боєприпасів ЗСУ у Балаклії, яка вчора спалахнула, ліквідована. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, за день рятувальники локалізовали та ліквідовали пожежу. Керівництво військової частини А1352 вжило необхідних заходів щодо недопущення пожеж у зоні відповідальності.

Наразі штатні пожежно-рятувальні підрозділи та підрозділи охорони й оборони військової частини підтримують постійну бойову готовність. Пожежна безпека навколо арсеналу, з урахуванням посушливих погодних умов, перебуває на постійному контролі місцевих органів самоврядування, аварійно-рятувальних та правоохоронних органів.

Нагадаємо, у 2017 році сталися вибухи в Балаклії на території військового арсеналу. Де проводилося розмінування, сталося загоряння трави, вогонь перейшов до військових складів. Вибухи у Балаклії почали розслідувати.

Тоді було знищено 93% боєприпасів, а загальна сума збитків становила 12 млрд 100 млн гривень. Крім того, загинула громадянська.

Станом на квітень 2020 року Міноборони чекає результатів офіційного розслідування вибухів на складах боєприпасів в Балаклії (Харківська область).

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