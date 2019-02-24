Пожежу біля автовокзалу у Полтаві локалізували

За попередньою інформацією, постраждалих немає

Спасатели локализовали возгорание в торговых помещениях вблизи рынка "Киевский" и автовокзала в Полтаве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Полтавщина".

Как отмечается, сейчас спасатели ликвидируют остатки огня. Остался дым над магазином "Лидер обуви". Над остальными помещениями дыма уже нет. Движение на улице Зиньковской остается перекрытым.

Как пишут местные СМИ, по предварительной информации ГСЧС, пострадавших нет. На месте находятся владельцы торговых точек. Говорят, что опасается мародеров и жалуется, что их товар придется выбросить, поскольку он набрался дымом.

Напомним, в Полтаве сегодня, 24 февраля, около 18:00 произошел пожар в помещениях в здании бывшего Полтавского турбомеханического завода. Предварительно, возгорание охватило крышу. На месте происшествия работают шесть автоцистерн и несколько бригад государственных пожарно-спасательных частей. Огонь распространился на магазин "Обувной Бум!", отделение сети магазинов "Ева" и крытый рынок.

РБК-Украина писало, в Одессе утром, 22 февраля, загорелась кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ришельевской, в результате чего было эвакуировано 40 человек.