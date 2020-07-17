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Пожежу на військовому кораблі США через чотири дні загасили

Сан-Дієго, П'ятниця 17 липня 2020 02:54
Пожежу на військовому кораблі США через чотири дні загасили
Фото: пожежа на кораблі USS Bonhomme Richard (twitter.com/SurfaceWarriors)
Автор: Инна Собора

Постраждали 63 людини

Пожежу на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard, яка виникла у неділю 12 липня, загасили. Причина спалаху поки не встановлена.

Про це повідомляє прес-служба управління надводних сил Тихоокеанського флоту США.

Команди пожежників продовжують досліджувати судно, щоб переконатися, що вогню ніде більше немає. Після цього почнеться офіційне розслідування.

"Ми не знаємо походження вогню. Ми не знаємо масштаб збитку. Поки рано робити які-небудь прогнози чи обіцянки про те, яким буде майбутнє корабля. Ми не можемо робити якісь висновки, поки розслідування не буде завершено", - йдеться в заяві.

Всього в результаті пожежі постраждали 63 людини - 40 моряків ВМС США і 23 цивільних.

Нагадаємо, пожежа на десантному кораблі у місті Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США) стався вранці 12 липня, після чого на судні прогримів вибух. У той момент на судні знаходилося 160 осіб, які були евакуйовані.

РБК-Україна писало, що вибух на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard на військово-морській базі стався через підвищення температури в результаті пожежі.

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