Пожежу в житловому будинку в центрі Одеси ліквідували

У неділю, 12 липня, пожежники ліквідували загоряння, яке виникло в житловому будинку в центрі Одеси. Пожежа виникла у будівлі 1814 року побудови.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"О 13:06 пожежу було локалізовано на площі 700 кв. м. О 14:33 пожежу в триповерховому житловому будинку ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, пожежа виникла по вул. Буніна, 35 в триповерховому житловому будинку, всередині якого були дерев'яні перекриття. На другому поверсі у квартирі виникла пожежа з розповсюдженням на третій поверх і дах.

Як писало РБК-Украина, раніше в Одесі обвалився житловий будинок, з-під завалів вивели 25 осіб.

Також повідомлялося, що у Херсонській області в місті Нова Каховка сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку, в результаті чого мешканців будинку евакуювали. Дах будинку згорів практично дотла.