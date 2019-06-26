Пожежа на складі під Києвом локалізована

Пожежа в складському приміщенні в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району локалізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, станом на 21:30 пожежу вдалося локалізувати.

Жертв і постраждалих немає. До гасіння залучено 70 людей та 14 одиниць техніки ДСНС.

Згідно вимірів проб повітря перевищень гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не виявлено.

Фото: пожежа (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом. Пожежа виникла на площі 2 500 кв. м.

Крім того, у Рівненській області сталася пожежа на звалищі. Площа пожежі становить 0,5 га. Площа звалища - 21,15 га. Зазначалося, що ситуація контролюється, розповсюдження вогню немає.