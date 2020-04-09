Пожежа складу в Києві: поліція встановила винуватця

Правоохоронці встановили ймовірного винуватця пожежі у складській будівлі у Києві, яка сталася 8 квітня у Дарницькому районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як встановили слідчі, 53-річний орендар складу розпалив багаття, щоб приготувати їжу, але вогонь перекинувся на будівлю, де зберігалися лакофарбові матеріали. Поліція кваліфікувала подію як порушення вимог пожежної безпеки.

За фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Винуватцю загрожує покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі.

Наразі поліція встановлює всі обставини події, а також загальну суму матеріальних збитків завданих пожежею.

Нагадаємо, 8 квітня у Дарницькому районі Києва сталася пожежа у складській будівлі, призначеній для зберігання лакофарбових матеріалів. Рятувальники встановили, що загоряння почалося з дров, а потім вогонь перекинувся на будівлю. Вогнем було охоплено 2000 квадратних метрів будівлі.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці вручили підозру винуватцю пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Правоохоронці встановили, що 27-річний раніше судимий житель села Рагівка палив суху траву, що спричинило масштабну лісову пожежу.