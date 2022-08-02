Пожежа та руйнування: росіяни вночі атакували цивільні цілі в Харківській області

Російські війська цієї ночі обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області. Внаслідок чого постраждала виключно цивільна інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
За його словами, в Чугуївському районі зранку окупанти влучили в одне із виробництв. Як наслідок - зруйновані будівлі та потужності.
Також вночі росіяни обстріляли с. Циркуни - пошкоджений житловий будинок.
Разом з тим ворог кілька разів завдавав ударів по Черкаських Тишках, були влучання по відкритих територіях: окупанти знищили готельно-ресторанний комплекс, пошкодили господарчі будівлі та хвойні насадження.
Крім того, в Богодухівському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене фермерське господарство, рятувальники ліквідували пожежу.
Постраждалих унаслідок російських обстрілів Харківської області цієї ночі не було.
Тим часом на лінії зіткнення в області тривають бойові дії.
Як наголосив очільник області, наші захисники продовжують тримати свої позиції та знищувати живу силу та техніку ворога.
"Минулої доби окупанти здійснили висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, однак відступили після удару ЗСУ по позиціях окупантів", - розповів Синєгубов.
Фото: росіяни вночі атакували цивільні цілі в Харківській області (facebook.com/synegubov.official)
Нагадаємо, вчора російські окупанти зранку 1 серпня вдарили по Салтівському району Харкова.
Додамо, що 30 липня ворожа армія вдарила по району ХТЗ.
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