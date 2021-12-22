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Одна людина загинула і двоє постраждали під час пожежі в готелі під Вінницею

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Вінницька область, Середа 22 грудня 2021 05:51
Одна людина загинула і двоє постраждали під час пожежі в готелі під Вінницею Фото: у Вінницькій області внаслідок пожежі загинула людина (dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

У Вінницькій області в ніч проти середи, 22 грудня, унаслідок пожежі в комплексі відпочинку загинула одна людина. Ще двоє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Відзначається, що інцидент стався в шестиповерховому готелі "Батерфляй", розташованому в селі Селище, о 02:55. Пожежа покрівлі виникла на площі 800 кв. м.

До гасіння пожежі залучили 44 рятувальники та 13 одиниць техніки. Станом на 05: 09 загоряння вдалося локалізувати, а менш ніж через двадцять хвилин вогонь ліквідували.

Відомо, що до прибуття рятувальників з приміщення евакуювали 56 осіб, у тому числі 53 дітей (2006-2016 р.н.).

Одна людина загинула і двоє постраждали під час пожежі в готелі під Вінницею

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