Пожежа в Одесі: суд залишив власника готелю в СІЗО

Апеляційний суд Одеської області розглянув скарги адвокатів власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного про зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на більш м'яку. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Судді визнали переконливими аргументи обвинувачення, яке наполягало на тому, що Чорний обґрунтовано підозрюється в порушенні правил пожежної безпеки. Його залишили в СІЗО.



Раніше повідомлялося, що прокуратура Одеської області затримала Чорного. 20 серпня суд заарештував власника готелю "Токіо Стар". Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави.

Сам власник згорілого готелю стверджує, що вина за подію лежить на охоронній компанії, яка не відреагувала на пожежу і не викликала відповідні служби. Він також написав листа зі зверненням до президента.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" сталася вночі 17 серпня на другому поверсі будівлі. За даними правоохоронців, в готелі перебувало близько 200 осіб. В результаті події 19 людей постраждали і 9 загинули.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що буде стежити за ходом розслідування навколо готелю "Токіо Стар", і що відповідатимуть не тільки безпосередні винуватці, але і особисто власник.