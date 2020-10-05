Пожежа в Луганській області: вогонь не дістався до складів з боєприпасами

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін заявив, що ситуація з пожежами у Луганській області погіршується. Однак він підкреслив, що вдалося не допустити знищення вогнем складів з боєприпасами.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами Чечоткіна, ситуація з ліквідацією загорянь погіршувалася через несприятливі погодні умови та заміновані території. Також він зазначив, що через негоду неможливо задіяти авіацію.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Луганській області спалахнули 30 вересня. Станом на 5 жовтня рятувальники ліквідували 7 з 8 осередків займання. Також пожежу площею у 2 тисячі гектар локалізували в Станично-Луганському.

Крім того, Станично-Луганському районі Луганської області в результаті пожеж почали детонувати снаряди, що не розірвалися.

Також РБК-Україна повідомляло, що кількість жертв сильних пожеж у Луганській області зросла до 11 осіб.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що площа пожеж в Луганській області перевищила 20 тисяч гектарів.