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Пожежу в Луганській області гасять вже п'ятий день

Автор: РБК-Україна

В Луганській області продовжують гасити лісову пожежу, яка виникла 2 вересня. Наразі відкритого вогню не спостерігається.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Два осередки вогню локалізували. Станом на зараз, здійснюється гасіння окремих осередків тління сухої трави.

Всього на території області до гасіння пожеж залучено 359 осіб та 90 одиниць техніки, з них від ДСНС 291 чоловік особового складу та 67 одиниць техніки.

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Фото: пожежа в Луганській області (dsns.gov.ua)

Координацію робіт з гасіння пожеж здійснює оперативна група Головного управління ДСНС України у Луганській області у взаємодії з командуванням операції Об’єднаних сил.

Разом з тим, у Харківській області рятувальники повністю загасили пожежу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у Луганській області під час гасіння лісової пожежі загинув військовослужбовець.

Крім того, в результаті масштабної лісової пожежі у Харківській області постраждали понад 30 людей.

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