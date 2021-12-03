У Львівській області горить римо-католицький костел. Є постраждалий
Фото: у Львівській області горить костел (ДСНС)
У Брюховичах (Львівська область) горить римо-католицький костел. В результаті пожежі є постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Загорілась обшивка утеплювача під куполом костелу.
О 14:56 пожежу покрівлі та купола костелу у смт Брюховичі локалізовано на площі 180 м кв. Внаслідок пожежі постраждала одна людина.
До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС.
Фото: у Львівській області горить костел (ДСНС)