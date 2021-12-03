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У Львівській області горить римо-католицький костел. Є постраждалий

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Брюховичі, П'ятниця 03 грудня 2021 15:17
У Львівській області горить римо-католицький костел. Є постраждалий Фото: у Львівській області горить костел (ДСНС)
Автор: Анастасія Рокитна

У Брюховичах (Львівська область) горить римо-католицький костел. В результаті пожежі є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Загорілась обшивка утеплювача під куполом костелу.

О 14:56 пожежу покрівлі та купола костелу у смт Брюховичі локалізовано на площі 180 м кв. Внаслідок пожежі постраждала одна людина.

До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС.

У Львівській області горить римо-католицький костел. Є постраждалийФото: у Львівській області горить костел (ДСНС)

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Пожежа Львівська область
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