Пожежу вантажівки з гумдопомогою для Венесуели спровокували опозиціонери, - NYT

Один з учасників опозиційного мітингу кинув "коктейль Молотова"

Действия участников оппозиционного движения Венесуэлы стали причиной пожара одного из грузовиков, в котором находилась гуманитарная помощь для страны. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщает американское издание, причиной возгорания грузового автомобиля с гуманитарной помощью стал "коктейль Молотова". Бутылку с горючей смесью бросил один из сторонников оппозиции. Отметим, инцидент произошел 23 февраля на границе с Колумбией, когда происходили столкновения активистов с полицией.

Проведя анализ видеоматериалов, журналисты выяснили, что один из сторонников венесуэльских оппозиционеров бросил в сторону полиции "коктейль Молотова". Однако, активист промахнулся и бутылка попала в грузовик с гуманитарной помощью.

Напомним, во время стычек гражданского населения и армии Венесуэлы на пограничных пунктах с Колумбией и Бразилией погибли по меньшей мере два человека.