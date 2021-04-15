На Прикарпатті загорілася COVID-лікарня: евакуювали 37 осіб

У місті Долина Івано-Франківської області вранці 15 квітня виникла пожежа в двоповерховій будівлі інфекційного відділення центральної районної лікарні. З медзакладу евакуювали 37 осіб, з них 4 особи - не ходячі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"15 квітня о 07:39 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу Долинської ЦРЛ в місті Долина на вулиці Оксани Грицей", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, загорілася покрівля двоповерхової будівлі та однієї кімнати старого корпусу Долинської ЦРЛ.

О 08:10 під час пожежі було евакуйовано 37 осіб, з них 4 особи не ходячі.

Рятувальники заявили, що о 09:04 пожежу у двоповерховій будівлі інфекційного відділення Долинської ЦРЛ локалізовано на площі 250 м кв.

Жертв та постраждалих немає.

Від ДСНС залучили 70 осіб та 17 од. техніки.