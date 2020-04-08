Пожежа в Чорнобильській зоні: палію вручили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру ймовірному палію, який спричинив лісову пожежу в Чорнобильській зоні відчуження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

За даними поліції, сьогодні 27-річному раніше судимому жителю села Рагівка вручили підозру про вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України. Чоловік зізнався, що палив суху траву поблизу лісництва, що спричинило неконтрольовану лісову пожежу.

"Як пояснив молодик, він поблизу закинутої місцевої ферми задля забави в кількох місцях підпалив дикорослу траву. В результаті виник неконтрольований процес знищення та пошкодження вогнем рослинності, природного стану ґрунтового покриву, мікроорганізмів на загальній площі 5 га території Котовського лісництва", - розповіли в поліції.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили можливого палія, який спричинив пожежу в Чорнобильському лісі. Можливим винуватцем виявився 27-річний житель села Рагівка Київської області. Поліція вирішувала питання щодо оголошення підозри.