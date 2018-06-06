Пожар в Чернобыльской зоне: наблюдаются отдельные очаги возгорания

Радиационный фон в Киеве находится в пределах нормы

В Чернобыльской зоне, по состоянию на 06:00 6 июня, наблюдаются отдельные очаги возгорания и задымления на площади около 5 гектаров. Об этом говорится в сообщении прес-службы КГГА.

Как сообщается, к тушению пожара привлечено 35 единиц техники и 150 человек, из них от ГСЧС 22 единицы техники и 130 человек.

"Авиацией ГСЧС с начала работ совершено 27 сбросов (114 тонн), из них самолетами АН-32П осуществлено 10 сбросов воды (80 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны). Силы и средства сосредоточены в районе села Копачи", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

Отметим, 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 гектаров.

Напомним, ранее сообщалось, к тушению пожара в Чернобыльской зоне привлечены самолеты, которые сбросили почти 100 тонн воды.