Пожежу на авіаносці у Росії ліквідували через добу

Фото: авіаносець "Адмірал Кузнєцов" (wikipedia.org)

Гасіння пожежі ускладнювалося сильним задимленням і високими температурами

Фахівці ліквідували відкрите горіння на авианесучому крейсері "Адмірал Кузнєцов" в Мурманську (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Наголошується, що близько п'ятої ранку відкрите горіння було ліквідовано. Площа пожежі склала 500 кв. метрів. Гасіння пожежі ускладнювалося сильним задимленням і високими температурами.

За уточненими даними, пожежа виникла в першому энергоотсеке на восьмий палубі. В результаті пожежі загинула одна людина, ще 12 постраждали, стан одного з них оцінюється як важкий. Доля одного члена екіпажу залишається невідомою.

Нагадаємо, 12 грудня, в Росії в Мурманську сталася пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов". Спочатку повідомлялося про шість постраждалих. Пожежа почалася в трюмі першого энергоотсеке крейсера під час зварювальних робіт.

У прес-службі Північного флоту РФ у свою чергу повідомили, що постраждали десять військовослужбовців, які були направлені в лікувальні установи.

Нагадаємо, раніше рік тому в Росії при ремонті авіаносця "Адмірал Кузнєцов" затонув плавучий док. Постраждали чотири людини.