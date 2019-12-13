ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пожежу на авіаносці у Росії ліквідували через добу

Новини » Надзвичайні події     13.12.2019 - 09:12
Пожежу на авіаносці у Росії ліквідували через добу
Фото: авіаносець "Адмірал Кузнєцов" (wikipedia.org)

Гасіння пожежі ускладнювалося сильним задимленням і високими температурами

Фахівці ліквідували відкрите горіння на авианесучому крейсері "Адмірал Кузнєцов" в Мурманську (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Наголошується, що близько п'ятої ранку відкрите горіння було ліквідовано. Площа пожежі склала 500 кв. метрів. Гасіння пожежі ускладнювалося сильним задимленням і високими температурами.

За уточненими даними, пожежа виникла в першому энергоотсеке на восьмий палубі. В результаті пожежі загинула одна людина, ще 12 постраждали, стан одного з них оцінюється як важкий. Доля одного члена екіпажу залишається невідомою.

Нагадаємо, 12 грудня, в Росії в Мурманську сталася пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов". Спочатку повідомлялося про шість постраждалих. Пожежа почалася в трюмі першого энергоотсеке крейсера під час зварювальних робіт.

У прес-службі Північного флоту РФ у свою чергу повідомили, що постраждали десять військовослужбовців, які були направлені в лікувальні установи.

Нагадаємо, раніше рік тому в Росії при ремонті авіаносця "Адмірал Кузнєцов" затонув плавучий док. Постраждали чотири людини.

Пожежа в Одесі: поліція назвала терміни проведення генетичних експертиз Число постраждалих в результаті пожежі на авіаносці в Росії зросла вдвічі
Новини України пожежаРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся