ua en ru
Ср, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Фиктивные командировки и поборы? Глава Администрации судоходства попал в скандал

11:55 09.09.2026 Ср
3 мин
Сергея Гурского критикуют на фоне заявлений о возможных злоупотреблениях
aimg Сергей Новиков
Фиктивные командировки и поборы? Глава Администрации судоходства попал в скандал В Администрации судоходства новый скандал (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинская морская отрасль оказалась в центре нового скандала из-за заявлений о возможных коррупционных рисках и проблемах в работе Администрации судоходства. В центре внимания - ее глава Сергей Гурский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявления народного депутата Анны Скороход и публичную информацию о деятельности Администрации судоходства.

В чем суть скандала

Подчиненная Министерству Администрация судоходства уже долгое время упоминается в публикациях СМИ в контексте заявлений о возможных коррупционных злоупотреблениях.

В публичном пространстве также раздаются заявления о возможном росте неофициальной стоимости прохождения процедур на Дунае, увеличении платежей за оформление сертификатов и многолетних проблем в сфере дипломирования моряков.

Кроме этого, по словам народного депутата Анны Скороход, возникли вопросы относительно цели отдельных служебных поездок Гурского в Польшу и возможного использования командировок в личных целях.

В связи с этим депутат сообщила, что направит соответствующее депутатское обращение министру по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николаю Калашнику.

Почему Гурский до сих пор остается в должности

Несмотря на общественный резонанс и депутатские обращения, руководитель Администрации судоходства продолжает работать без заметных кадровых или управленческих последствий.

В то же время, по имеющейся информации, срок его пребывания в должности продлили еще на три месяца, несмотря на озвученные замечания и критику, в том числе от премьер-министра Сергея Корецкого.

Отсутствие заметной реакции Министерства на эти заявления также может вызвать вопросы дальнейших действий ведомства.

В условиях, когда раздаются обвинения в работе Администрации судоходства, отсутствие публичной реакции министерства может вызвать дополнительные вопросы относительно его позиции.

Что требуют от Министерства

По словам Скороход, если Министерство инфраструктуры не реагирует на сигналы о возможных злоупотреблениях, не проводит аудит работы Администрации судоходства и не принимает кадровые решения, это, по ее мнению, может свидетельствовать о политической ответственности ведомства за ситуацию в морской отрасли.

Нардеп отмечает, что морская отрасль сегодня нуждается в системных изменениях, прозрачных правилах работы и политической воле для прекращения практик, о которых открыто говорит рынок.

По ее мнению, одним из первых вопросов, на которые должно ответить Министерство, является то, почему Гурский до сих пор возглавляет Администрацию судоходства на фоне публичной критики и обвинений в работе учреждения.

Скороход также говорит о противостоянии между, как она выразилась, укоренившейся на местах системой "хозяев портов", сопротивляющейся изменениям, и запросом бизнеса на прозрачность, который, по ее мнению, должен олицетворять новый профильный министр.

Ранее Анна Скороход также поднимала вопрос о ситуации в Администрации судоходства.

В частности, депутат заявляла о возможных проблемах с кадровыми назначениями и утверждала, что в центре внимания из-за этих вопросов оказалось руководство учреждения - его руководитель Сергей Гурский и глава Одесского управления Александр Заборский.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
порт Дунай Взятка Украинское дунайское пароходство
Новости
Поражены ракетоносители, истребитель и вертолет: "Мадяр" назвал последствия удара по РФ
Поражены ракетоносители, истребитель и вертолет: "Мадяр" назвал последствия удара по РФ
Аналитика
Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Призывать людей возвращаться в Украину нерационально: Алексей Позняк, Институт демографии