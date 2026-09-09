Фіктивні відрядження та побори? Голова Адміністрації судноплавства потрапив у скандал

Українська морська галузь опинилася в центрі нового скандалу через заяви про можливі корупційні ризики та проблеми в роботі Адміністрації судноплавства. У центрі уваги - її очільник Сергій Гурський.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяви народної депутатки Анни Скороход та публічну інформацію про діяльність Адміністрації судноплавства.

У чому суть скандалу

Підпорядкована Міністерству Адміністрація судноплавства вже тривалий час згадується у публікаціях ЗМІ у контексті заяв про можливі корупційні зловживання.

У публічному просторі також лунають заяви про можливе зростання неофіційної вартості проходження процедур на Дунаї, збільшення платежів за оформлення сертифікатів та багаторічні проблеми у сфері дипломування моряків.

Крім цього, за словами народної депутатки Анни Скороход, виникли питання щодо мети окремих службових поїздок Гурського до Польщі та можливого використання відряджень у приватних цілях.

У зв’язку з цим депутатка повідомила, що скерує відповідне депутатське звернення до міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

Чому Гурський досі залишається на посаді

Попри суспільний резонанс і депутатські звернення, керівник Адміністрації судноплавства продовжує працювати без помітних кадрових чи управлінських наслідків.

Водночас, за наявною інформацією, термін його перебування на посаді продовжили ще на три місяці, попри озвучені зауваження та критику, зокрема й від прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Відсутність помітної реакції Міністерства на ці заяви також може викликати запитання щодо подальших дій відомства.

В умовах, коли лунають звинувачення щодо роботи Адміністрації судноплавства, відсутність публічної реакції міністерства може викликати додаткові запитання щодо його позиції.

Що вимагають від Міністерства

За словами Скороход, якщо Міністерство інфраструктури не реагує на сигнали про можливі зловживання, не проводить аудит роботи Адміністрації судноплавства і не ухвалює кадрових рішень, це, на її думку, може свідчити про політичну відповідальність відомства за ситуацію в морській галузі.

Нардепка наголошує, що морська галузь сьогодні потребує системних змін, прозорих правил роботи та політичної волі для припинення практик, про які відкрито говорить ринок.

На її думку, одним із перших питань, на які має відповісти Міністерство, є те, чому Гурський досі очолює Адміністрацію судноплавства на тлі публічної критики та звинувачень щодо роботи установи.

Скороход також говорить про протистояння між, як вона висловилася, вкоріненою на місцях системою "господарів портів", яка чинить опір змінам, та запитом бізнесу на прозорість, який, на її думку, мав би уособлювати новий профільний міністр.