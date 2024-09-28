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Поездка Нетаньяху в США была частью диверсии против лидера Хезболлы, - The Telegraph

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поехал в Нью-Йорк, в частности, чтобы заставить лидера Хезболлы Хасана Насраллу думать, что он в безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По словам израильского высокопоставленного чиновника, на которого ссылается издание, обращение Нетаньяху к ООН "было частью диверсии", целью которой было заставить лидера Хезболлы поверить, что Израиль не будет действовать против него, пока Нетаньяху находится в Соединенных Штатах.

Напомним, 27 сентября израильские военные нанесли удар по столице Ливана – Бейруту. Целью их атаки был лидер Хезболлы Хасан Насралла. Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. В настоящее время неизвестно, жив ли Насралла.

В частности, иранское агентство Tasnim News пишет, что Насралла жив после израильской атаки. Издание AFP со ссылкой на источник, близкий к боевикам, также утверждает, что Насралла "в порядке".

Тем временем израильский телеканал Channel 13 сообщает, что "удар по Насралле удался".

Нетаньяху в ООН заявил, что в случае атаки Ирана на Израиль ЦАХАЛ нанесет ответный удар.

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НетаньяхуИзраильХезболла