Поезда Австрии завтра полностью прекратят движение: в чем причина

В понедельник, 27 ноября, железнодорожники Австрии проведут забастовку, в результате которой будет остановлено движение поездов по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

После того, как пятый раунд переговоров провалился в воскресенье, профсоюз объявил "предупредительную забастовку", которая продлится весь понедельник и будет касаться трансграничных железнодорожных перевозок, включая ночные поезда. В случае, если после однодневной забастовки требования железнодорожников не утвердят, то протесты могут повториться.

Главный профсоюз железнодорожников потребовал повышения заработной платы на 400 евро для 50 тысяч работников сектора.

Ранее мы писали, что Австрия поможет украинским серверам и цифровой инфраструктуре и выделит партию генераторов для Украины.

Также сообщалось, что в Австрии с 1 ноября изменили правила проезда по железной дороге для граждан Украины. В Вене сегодня вводят платный проезд для украинцев.

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