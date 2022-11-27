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Поезда Австрии завтра полностью прекратят движение: в чем причина

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Вена, Воскресенье 27 ноября 2022 17:36
Поезда Австрии завтра полностью прекратят движение: в чем причина Фото: Поезда Австрии завтра полностью прекратят движение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В понедельник, 27 ноября, железнодорожники Австрии проведут забастовку, в результате которой будет остановлено движение поездов по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Главный профсоюз железнодорожников потребовал повышения заработной платы на 400 евро для 50 тысяч работников сектора.

После того, как пятый раунд переговоров провалился в воскресенье, профсоюз объявил "предупредительную забастовку", которая продлится весь понедельник и будет касаться трансграничных железнодорожных перевозок, включая ночные поезда. В случае, если после однодневной забастовки требования железнодорожников не утвердят, то протесты могут повториться.

Ранее мы писали, что Австрия поможет украинским серверам и цифровой инфраструктуре и выделит партию генераторов для Украины.

Также сообщалось, что в Австрии с 1 ноября изменили правила проезда по железной дороге для граждан Украины. В Вене сегодня вводят платный проезд для украинцев.

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