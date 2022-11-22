Австрия передаст Украине генераторы для серверов и цифровой инфраструктуры
Австрия поможет украинским серверам и цифровой инфраструктуре и выделит партию генераторов для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
"Наш приоритет - максимально быстро восстановить связь на деоккупированных территориях. Австрийские коллеги готовы помочь нашим серверам и цифровой инфраструктуре, выделив партию генераторов", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что Австрия также поможет Украине с обеспечением Starlink. Министр отметил, что нужно еще больше терминалов для поддержки работы телеком-инфраструктуры.
"Со своей стороны команда Минцифры поможет Австрии опытом по развитию цифрового государства. Сейчас австрийцы работают над запуском цифровых документов в one-stop shop приложения Digitales Amt, работающего по схожему с "Действием" принципу", - добавил Федоров.
Министр поблагодарил Государственного секретаря по цифровизации и телекома Австрии Флориана Турски за поддержку и заявил о подписании меморандума о сотрудничестве с Австрией в сфере цифровизации.
Напомним, что нейтральная Австрия решила увеличить финансирование армии из-за войны в Украине.
Также Австрия пообещала выслать дополнительные средства в поддержку Украины.
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