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Австрия передаст Украине генераторы для серверов и цифровой инфраструктуры

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Вторник 22 ноября 2022 16:19
Австрия передаст Украине генераторы для серверов и цифровой инфраструктуры Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и Государственный секретарь по цифровизации и телекому Австрии Флориан Турски (t.me/zedigital)
Автор: Дмитрий Браславский

Австрия поможет украинским серверам и цифровой инфраструктуре и выделит партию генераторов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Наш приоритет - максимально быстро восстановить связь на деоккупированных территориях. Австрийские коллеги готовы помочь нашим серверам и цифровой инфраструктуре, выделив партию генераторов", - говорится в сообщении.

Федоров отметил, что Австрия также поможет Украине с обеспечением Starlink. Министр отметил, что нужно еще больше терминалов для поддержки работы телеком-инфраструктуры.

"Со своей стороны команда Минцифры поможет Австрии опытом по развитию цифрового государства. Сейчас австрийцы работают над запуском цифровых документов в one-stop shop приложения Digitales Amt, работающего по схожему с "Действием" принципу", - добавил Федоров.

Министр поблагодарил Государственного секретаря по цифровизации и телекома Австрии Флориана Турски за поддержку и заявил о подписании меморандума о сотрудничестве с Австрией в сфере цифровизации.

Напомним, что нейтральная Австрия решила увеличить финансирование армии из-за войны в Украине.

Также Австрия пообещала выслать дополнительные средства в поддержку Украины.

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