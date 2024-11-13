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В поездах УЗ есть бесплатные услуги, о которых мало кто знает: список

В поездах УЗ есть ряд бесплатных услуг (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

В поездах "Укрзализныци" пассажирам во время путешествия предоставляются как основные бесплатные услуги, так и ряд дополнительных - за отдельную плату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

Содержание

Основные услуги в поездах УЗ

Согласно информации "Укрзализныци", в пассажирских поездах формирования Украины пассажирам предоставляются следующие основные услуги:

  • предоставление в пользование комплекта постельных принадлежностей
  • реализация чая, кофе, соков и других напитков
  • реализация штучных товаров в таре и упаковке
  • реализация печатной продукции
  • пользование холодильником, СВЧ-печью
  • трансляция аудио-, видео программ
  • оформление начальником поезда (в отдельных случаях) проезда пассажиров и перевозка их избыточной клади
  • оформление начальником поезда услуги перевозки по территории Украины экспресс-передач

При этом информацию о полном перечне услуг и их стоимости пассажиры могут узнать непосредственно у проводника вагона или начальника поезда.

Уточняется, что по собственному желанию пассажиры могут оплатить в билетной кассе стоимость чая.

Бесплатные услуги в скоростных поездах Интерсити

В скоростных поездах Интерсити и Интерсити+ предоставляются некоторые бесплатные услуги:

  • доставка предварительно оплаченных заказов (продуктов питания, напитков и т.п.)
  • предоставление информации по радиотрансляционной сети
  • пользование аптечкой домедицинской помощи
  • пользование в туалетных комнатах мылом, дезинфицирующим гелем для крышек унитазов, туалетной бумагой, антисептиком
  • предоставление клининговых услуг в вагонах
  • обеспечение индивидуальным одноразовым подголовником
  • предоставление кипяченой воды
  • предоставление печатной продукции (при наличии)
  • перевозка с собой в вагоне ручной клади весом до 36 кг на полный, льготный, детский, в том числе бесплатный проездной документ (если его размер по сумме трех измерений не превышает 200 см)
  • вызов медицинских работников и полиции (при необходимости)

Услуги в скоростных поездах за отдельную плату

За отдельную плату в скоростных поездах Интерсити и Интерсити+ предоставляются следующие услуги:

  • услуги питания (продукты питания и напитки в ассортименте)
  • пользование WI-FI (при установке на подвижном составе)
  • онлайн-кинотеатр, к которому можно подключиться с помощью собственных гаджетов (смартфоны, ноутбуки, планшеты)
  • онлайн-библиотека (сканирование QR-кода на информационных наклейках, размещенных в салоне вагона)

Где можно купить билеты УЗ

Напомним, в целом купить билеты на поезда УЗ можно "физически" - в кассах на железнодорожных вокзалах, а также удаленно - онлайн.

В августе 2022 года для большего удобства пассажиров было запущено специальное приложение Ukrainska Zaliznytsia, доступное для всех пользователей на AppStore и Google Play Market.

В мае 2024 года стало известно, что АО "Укрзализныця" запустило обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.

В веб-версии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис".

В пресс-службе компании уточнили, что новый сайт "Укрзализныци" был запущен в бета-режиме. Так что переход со старого сайта осуществлялся постепенно - для комфорта всех пользователей.

2 октября в УЗ сообщили, что старый сайт "был закрыт навсегда". Теперь билеты на рейсы "Укрзализныци" можно приобрести на новом ресурсе.

Кроме того, УЗ запустила продажу билетов на детскую железную дорогу в Киеве онлайн - через чат-боты у Viber и Telegram.

Читайте также, как выглядят обновленные плацкартные вагоны УЗ, в которых уже можно ездить, и что известно о строительстве новых вагонов "Укрзализныци".

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