З'явився текст законопроекту Зеленського про нову люстрації

У Верховній раді України зареєстровано законопроект президента Володимира Зеленського про нову люстрацію. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Так, законопроект №10444 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади" був внесений до ВР 11 липня.

У пояснювальній записці підкреслюється, що законопроектом розширено категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), а також уточнені деякі критерії здійснення очищення влади.

Так, під люстрацію підпадають особи, які обіймали посаду (посади) у період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням:

президента України, голови Верховної ради України, першого заступника і заступника голови ВР, народного депутата України, прем’єр-міністра України, першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України;

міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України;

голови Національного банку України, голови Антимонопольного комітету України, голови Фонду державного майна, голови Державного комітету телебачення і радіомовлення, їх першого заступника, заступника;

генерального прокурора, голови Служби безпеки України, голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх першого заступника, заступника;

секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника, заступника;

глави Адміністрації президента України, керівника Державного управління справами, керівника Секретаріату Кабміну, урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх першого заступника, заступника;

члена Вищої ради юстиції (крім голови Верховного суду України), члена Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного суду), члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голови Державної судової адміністрації України, його заступника;

начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України;

керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, товариств, управління корпоративними правами щодо яких передано ДК "Укроборонпром", а також державних підприємств, товариств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, раніше Зеленський у своєму відео-зверненні запропонував посилити люстрацію. Глава держави розповів про законопроект, згідно з яким під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, глав Державної фіскальної служби і митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

Як писало РБК-Україна раніше, Конституційний суд України зараз розглядає конституційність закону про очищення влади (закону про люстрацію), прийнятого в 2014 році. Законом вводиться автоматична заборона на заняття певних посад протягом 10 років для осіб, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014-го протягом більш ніж одного року займали певні державні посади.