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Юнацьку лігу УЄФА скасували через пандемію COVID

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 18:30
Юнацьку лігу УЄФА скасували через пандемію COVID Фото: Юнацьку лігу УЄФА скасували (twitter.com/UEFA)
Автор: РБК-Україна

Через пандемію COVID скасували розіграш футбольного турніру Юнацька ліга УЄФА сезону 2020/2021. Кілька клубів раніше знялися зі змагань.

Про це йдеться в повідомленні на сайті UEFA.

Повідомляється, що виконком УЄФА вирішив не проводити сезон в Юнацькій лізі. Минулого року змінили формат, перенісши його початок на березень 2021, але протягом цього часу два клуби вже знялися з змагань, в тому числі, у зв'язку з серйозними труднощами через обмеження на поїздки.

Виконком УЄФА підкреслив, що здоров'я і безпека юних гравців мають бути пріоритетними.

"На жаль, умови для відновлення міжнародного молодіжного турніру не виконуються в нинішніх обставинах, і як Комітет УЄФА з клубних змагань, так і Європейська асоціація клубів були проконсультовані та підтримали ідею виключного скасування Юнацької ліги УЄФА в цьому сезоні", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, на березень 2021 року в рамках Юнацької ліги були заплановані матчі за участю українських клубів "Шахтар" (Донецьк) і "Динамо" (Київ).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, як УЄФА планує провести Євро-2020, яке було перенесено на цей рік через пандемію.

Про те, які матчі не можна пропустити, читайте в матеріалі РБК-Україна "Календар вболівальника: головні спортивні події у 2021 році".

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