З'явився список парламентських комітетів та його учасників

З'явився список парламентських комітетів і його учасників, який має бути затверджений на засіданні Верховної ради 9 скликання. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У розпорядженні РБК-Україна є постанова про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів ВР 9 скликання.

У цілому будуть створені 23 комітету Верховної ради.

Комітет з питань аграрної політики Комітет з питань антикорупційної політики Комітет з питань бюджету Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Комітет з питань екологічної політики Комітет з питань економічного розвитку Комітет з питань енергетики і ЖКГ Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування Комітет з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Комітет з питань інтеграції України з ЄС Комітет з питань молоді і спорту Комітет з питань нацбезпеки Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та городостроительства Комітет з питань освіти, науки та інновацій Комітет з питань прав людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій Комітет з питань правової політики Комітет з питань правоохоронної діяльності Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Комітет з питань свободи слова Комітет з питань соцполітики і захисту прав ветеранів Комітет з питань транспорту і інфраструктури Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Комітет з питань цифровий трансформації

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на першому засіданні підготовчої депутатської групи представники партії "Слуга народу" запропонували скоротити кількість комітетів. З 27 комітетів запропонували залишити 22.

Також повідомлялося, що під час першого засідання Верховної ради планують внести до 80 важливих законопроектів. При цьому наголошується, що депутати не розглядатимуть законопроекти, їх будуть лише вносити.