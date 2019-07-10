З'явився новий рейтинг можливих кандидатів на посаду прем'єра

Після проведення дострокових парламентських виборів більшість українців хотіли б бачити на посаді прем'єр-міністра України Юрія Бойка чи Юлію Тимошенко. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 25 червня по 7 липня 2019 року.

Зазначається, що респондентів запитували, "кого б Ви особисто хотіли бачити главою уряду". Відповіді розподілилися наступним чином:

Юрій Бойко - 12,8%;

Юлія Тимошенко - 12,3%

Володимир Гройсман - 9,6%;

Ігор Смешко - 7,7%;

Святослав Вакарчук - 4,0%.

Анатолія Гриценка бачать прем'єром 3,5% респондентів, Петра Порошенка - 2,7%, Андрія Садового - 2%, Олександра Данилюка - 1,6%. Інші кандидати мають підтримку менш ніж 1% опитаних. Зокрема, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк є бажаним очільником уряду для 0,8% респондентів.

Нагадаємо, за останніми даними опитування КМІС, політична партія "Голос", лідером якої є музикант Святослав Вакарчук, не подолає 5%-ий бар'єр та не пройде до Ради на дострокових парламентських виборах 21 липня. Найбільшу підтримку, як і раніше, має партія "Слуга народу".

РБК-Україна писало, що за останніми даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", станом на 27 червня, серед можливих кандидатів найчастіше майбутнім прем'єр-міністром респонденти бачать Юрія Бойка (13%), Юлію Тимошенко (11%) і Володимира Гройсмана (10%).