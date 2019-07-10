З'явився новий рейтинг можливих кандидатів на посаду прем'єра

Чинний прем'єр Володимир Гройман на третьому місці у рейтингу
Після проведення дострокових парламентських виборів більшість українців хотіли б бачити на посаді прем'єр-міністра України Юрія Бойка чи Юлію Тимошенко. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 25 червня по 7 липня 2019 року.
Зазначається, що респондентів запитували, "кого б Ви особисто хотіли бачити главою уряду". Відповіді розподілилися наступним чином:
Анатолія Гриценка бачать прем'єром 3,5% респондентів, Петра Порошенка - 2,7%, Андрія Садового - 2%, Олександра Данилюка - 1,6%. Інші кандидати мають підтримку менш ніж 1% опитаних. Зокрема, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк є бажаним очільником уряду для 0,8% респондентів.
РБК-Україна писало, що за останніми даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", станом на 27 червня, серед можливих кандидатів найчастіше майбутнім прем'єр-міністром респонденти бачать Юрія Бойка (13%), Юлію Тимошенко (11%) і Володимира Гройсмана (10%).