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З'явився новий президентський рейтинг: хто лідирує

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Україна, Понеділок 01 листопада 2021 14:27
З'явився новий президентський рейтинг: хто лідирує Фото: погода в Україні на початку листопада буде теплою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (18,7% усіх опитаних). Мають намір проголосувати за Петра Порошенка 12,7% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Крім того, планують підтримати Юрія Бойка - 6,2% респондентів, Дмитра Разумкова - 5,5%, Юлію Тимошенко - 5,0%, Володимира Гройсмана - 4,1%, Ігора Смєшка - 3,2%, Євгена Мураєва - 3,1%, Олега Ляшка - 2,0%, Віктора Медведчука - 1,7, Олега Тягнибока - 1,4%, Кіру Рудик - 0,3% виборців.

З'явився новий президентський рейтинг: хто лідирує

Якби відбувався другий тур виборів президента і до нього потрапили Зеленський та Порошенко, то 26,7% серед усіх опитаних відповіли, що проголосували б за Зеленського, а 21,3% - за Порошенка. Якщо представити ці дані у вигляді результату виборів (тобто у відсотках серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором), то показник Зеленського становив би 55,6%, а Порошенка - 44,4%.

З'явився новий президентський рейтинг: хто лідирує

Дослідження проведене Центром Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів по всій території України за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

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