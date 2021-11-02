ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

З'явився графік проведення ЗНО-2022: дати та предмети

Новость на русском →
Вівторок 02 листопада 2021 18:52
З'явився графік проведення ЗНО-2022: дати та предмети Фото: оприлюднено графік проведення ЗНО 2022 (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерства освіти і науки України затвердило графік підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року. Реєстрація на тестування проводитиметься з 1 лютого по 9 березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу центру оцінювання якості освіти.

При цьому до 29 квітня зареєстровані учасники тестування зможуть завантажити онлайн-перепустку на ЗНО.

Так, тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:

  • фізика 23 травня
  • хімія 26 травня
  • українська мова, українська мова та література 31 травня
  • математика, математика (завдання рівня стандарту) 3 червня
  • іспанська мова, німецька мова, французька мова 6 червня
  • англійська мова 7 червня
  • історія України 10 червня
  • географія 14 червня
  • біологія 17 червня.

Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗНО
NEWS
Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом
Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом
DAILY
Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні