З'явився графік проведення ЗНО-2022: дати та предмети
Фото: оприлюднено графік проведення ЗНО 2022 (УНІАН)
Міністерства освіти і науки України затвердило графік підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року. Реєстрація на тестування проводитиметься з 1 лютого по 9 березня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу центру оцінювання якості освіти.
При цьому до 29 квітня зареєстровані учасники тестування зможуть завантажити онлайн-перепустку на ЗНО.
Так, тестування основної сесії ЗНО-2022 відбудеться за графіком:
- фізика 23 травня
- хімія 26 травня
- українська мова, українська мова та література 31 травня
- математика, математика (завдання рівня стандарту) 3 червня
- іспанська мова, німецька мова, французька мова 6 червня
- англійська мова 7 червня
- історія України 10 червня
- географія 14 червня
- біологія 17 червня.
Результати тестування будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.