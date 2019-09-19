З'явилося відео затримання мінера мосту Метро

Фото: поліція на місці інциденту (РБК-Україна)

На відео показано фрагмент спецоперації, коли чоловік здався силовикам

У мережі опублікували відео затримання Олексія Белька, який влаштував стрілянину у Києві на мосту Метро, та погрожував влаштувати вибух. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Київ Оперативний".

Опубліковане відео було знято з дрона у ході спецоперації. На відео показано той фрагмент, коли Белько вивісив на машину український прапор, викинув з вікна автівки автомат і виліз через вікно машини з піднятими руками, аби здатися правоохоронцям.

Додамо, що на міст чоловік виїхав на автомобілі Opel AA8253XK, що частково заблокувало рух транспорту по мосту.

З‘явилось відео з місця затримання Олексія Белько, який погрожував підірвати міст Метро. Про це ми повідомляли раніше: https://kyivoperativ.info/other/nu-i-foto-z-miscya-detali-u-nas-na-sajti-pokazat-perevod/amp/ Опубліковано Киев Оперативный Середа, 18 вересня 2019 р.

Нагадаємо, чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, затримали. Олексія Белька затримали спецпризначенці Нацгвардії. Чоловік не чинив опір. Тим часом поліція планує відкрити провадження за статтею "підготовка до терористичного акту".

Раніше повідомлялося, що з сумки Белька стирчав невідомий приклад, а в руці у чоловіка, за свідченнями очевидців, "були якісь кнопки". Чоловік ходив по мосту і погрожував усе підірвати. Також він стріляв у дрони, які направила поліція.

Зазначимо, що силовики готувалися до штурму мосту Метро. До чоловіка також направляли БТР і броньовану машину. Імовірно, він висунув вимогу - припинити капітуляцію на Донбасі.