З'явилося відео затримання київського захоплювача

Фото: момент затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Захоплювача затримали співробітники СБУ

У мережі опублікували відео затримання захоплювача банку в Києві. Операцію успішно провели співробітники спецпідрозділу Служби безопаности України "Альфа".

Відео затримання опублікували журналісти hromadske.

Як відзначили в СБУ, на даний момент співробітниками спецслужби проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети.

"Співробітники ЦСО" А "СБУ затримали зловмисника, який захопив заручника в відділенні" Універсал банк "в БЦ" Леонардо ". Операція проведена успішно", - йдеться в повідомленні СБУ.

Ми зняли відео затримання чоловіка, який погрожував підірвати банк у центрі Києва pic.twitter.com/qQaiNkirOa — hromadske (@HromadskeUA) August 3, 2020

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва в бізнес-центрі "Леонардо" чоловік захопив відділення банку, погрожуючи привести в дію бомбу, яка знаходиться в його портфелі.

За попередніми даними, захоплювач відпустив всіх співробітників банку, однак керівник відділення залишилася за власною ініціативою.

Пізніше з'явилася інформація про особу захоплювача і його фото - це громадянин Узбекистану 1988 року народження Сухроб Карімов.

При цьому Карімов погрожував, що бомба вибухне навіть в разі його ліквідації, так як він прив'язав трос до своєї ноги.