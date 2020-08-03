Появилось видео задержания киевского захватчика

Фото: момент задержания (facebook.com/SecurSerUkraine)

Захватчика задержали сотрудники СБУ

В сети опубликовали видео задержания захватчика банка в Киеве. Операцию успешно провели сотрудники спецподразделения Службы безопаности Украины "Альфа".

Видео задержания опубликовали журналисты hromadske.

Как отметили в СБУ, на данный момент сотрудниками спецслужбы проводится проверка помещения на взрывоопасные предметы.

"Сотрудники ЦСО "А" СБУ задержали злоумышленника, который захватил заложника в отделении "Универсал банк" в БЦ "Леонардо". Операция проведена успешно", - говорится в сообщении СБУ.

Ми зняли відео затримання чоловіка, який погрожував підірвати банк у центрі Києва pic.twitter.com/qQaiNkirOa — hromadske (@HromadskeUA) August 3, 2020

Напомним, сегодня в центре Киева в бизнесс-центре "Леонардо" мужчина захватил отделение банка, угрожая привести в действие бомбу, которая находится в его портфеле.

По предварительным данным, захватчик отпустил всех сотрудников банка, однако руководитель отделения осталась по собственной инициативе.

Позже появилась информация о личности захватчика и его фото - это гражданин Узбекистана 1988 года рождения Сухроб Каримов.

При этом Каримов грозил, что бомба взорвется даже в случае его ликвидации, так как он привязал трос к своей ноге.