З'явилося відео стрілянини на "7-му кілометрі" в Одесі

В результаті стрілянини в Одесі постраждали двоє людей
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталась стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Опубліковано відео з місця події
Відповідне відео з'явилося у соцмережах.
Як відомо, близько 10 людей прибули на мікроавтобусі до павільйону. У них на обличчі були медичні маски. Потім вони зайшли в магазин, звідки пролунала стрілянина.
Дев'яності повертаються чи вони нікуди і не йшли? Відео знято сьогодні на 7 км. Тим часом в центрі теж відбулась стрілянина: "кавказець" хотів вчинити розбій на авто, стріляв власник. Одеські "Бровари", хоча вцілому нагадує GTA на мінімалкахОпубліковано Олегом Ярошенком Вівторок, 2 червня 2020 р.
Нагадаємо, про стрілянину в Одесі стало відомо сьогодні вдень. Вона сталась у магазині тканин на промтоварному ринку.
Як повідомлялось, стрілки сіли в свої автомобілі і зникли з місця подій.
РБК-Україна писало, що в Броварах сталась масова перестрілка між групами перевізників, тоді постраждали троє людей.
Додамо, заступник голови МВС заявив, що головною причиною конфлікту стало те, що обласна влада не контролювала проблеми, що виникли з організацією транспортних перевезень.
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Автор: Анастасия Рокитна