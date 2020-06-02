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З'явилося відео стрілянини на "7-му кілометрі" в Одесі

Новини » Надзвичайні події     02.06.2020 - 15:21
З'явилося відео стрілянини на "7-му кілометрі" в Одесі
Фото: місце стрілянини в Одесі (dumskaya.net)

В результаті стрілянини в Одесі постраждали двоє людей

В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталась стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Опубліковано відео з місця події

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Як відомо, близько 10 людей прибули на мікроавтобусі до павільйону. У них на обличчі були медичні маски. Потім вони зайшли в магазин, звідки пролунала стрілянина.

Дев'яності повертаються чи вони нікуди і не йшли? Відео знято сьогодні на 7 км. Тим часом в центрі теж відбулась стрілянина: "кавказець" хотів вчинити розбій на авто, стріляв власник. Одеські "Бровари", хоча вцілому нагадує GTA на мінімалках

Опубліковано Олегом Ярошенком Вівторок, 2 червня 2020 р.

Нагадаємо, про стрілянину в Одесі стало відомо сьогодні вдень. Вона сталась у магазині тканин на промтоварному ринку.

Як повідомлялось, стрілки сіли в свої автомобілі і зникли з місця подій.

РБК-Україна писало, що в Броварах сталась масова перестрілка між групами перевізників, тоді постраждали троє людей.

Додамо, заступник голови МВС заявив, що головною причиною конфлікту стало те, що обласна влада не контролювала проблеми, що виникли з організацією транспортних перевезень.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ОдесаСтрільба
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