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Появилось видео стрельбы на "7-м километре" в Одессе

Новости » Происшествия     02.06.2020 - 15:21
Появилось видео стрельбы на "7-м километре" в Одессе
Фото: место стрельбы в Одессе (dumskaya.net)

В результате стрельбы в Одессе пострадали двое людей

В Одессе на рынке "Седьмой километр" произошла стрельба, в результате которой пострадали двое людей. Опубликовано видео с места происшествия

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Как известно, около 10 человек прибыли на микроавтобусе к павильону. У них на лице были медицинские маски. Затем они зашли в магазин, откуда прозвучала стрельба.

Дев'яності возвращаются ли они никуда и не уходили? Видео снято сегодня на 7 км. Тем временем в центре тоже произошла стрельба: "кавказец" хотел совершить разбой на авто, стрелял владелец. Одесские "Бровары", хотя в целом напоминает GTA на мінімалках

Опубликовано Олегом Ярошенко Вторник, 2 июня 2020 года.

Напомним, о стрельбе в Одессе стало известно сегодня днем. Она произошла в магазине тканей на промтоварном рынке.

Как сообщалось, стрелки сели в свои автомобили и скрылись с места событий.

РБК-Украина писало, что в Броварах произошла массовая перестрелка между группами перевозчиков, тогда пострадали трое людей.

Добавим, заместитель главы МВД заявил, что главной причиной конфликта стало то, что областная власть не контролировала проблемы, возникшие с организацией транспортных перевозок.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ОдессаСтрельба
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