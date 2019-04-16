З'явилося відео пожежі всередині собору Нотр-Дам де Парі, в результаті якої постраждав один пожежний. Про це повідомляє Line Press.

Повідомляється, що в результаті пожежі обвалилися дах і шпиль будівлі. Також горить одна з веж собору.

Зазначимо, французьким пожежникам вдалося зберегти основну конструкцію собору Паризької Богоматері після пожежі. Також наголошується, що вдалося знизити інтенсивність вогню.

РБК-Україна писало, що паризька прокуратура почала розслідування за фактом пожежі в Нотр-Дам де Парі.

В МВС Франції повідомили, що сильна пожежа, що охопила в понеділок собор Паризької Богоматері, не призвела до загибелі або поранення людей. Займання почалося вже після офіційного закриття собору для відвідування. Також було прийнято рішення евакуювати людей з острова Сіте.

У зв'язку з пожежею в ЮНЕСКО заявили, що будуть стежити за ситуацією і намагатися допомогти зберегти і відновити Нотр-Дам. Французький прем'єр Едуард Філіп заявив, що пожежники прагнуть врятувати якомога більшу частину Собору Паризької Богоматері.