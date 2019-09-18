Стрілянина на мосту Метро: встановлено особу чоловіка

Фото: місце події (РБК-Україна)

Чоловік виявився вихідцем з Криму

Міст Метро в Києві був перекритий через вихідця з Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТһеБабель.

Як повідомляється, чоловік, який погрожує підірвати міст, 42-річний виходець з анексованого Криму Олексій Белько.

Джерела в правоохоронних органах розповіли, що в червні 2019 року він добровільно здав Деснянському районному управлінню поліції Києва 1 кг вибухівки та 88 патронів. За його словами, він знайшов "в сейфі в селі на Чернігівщині".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у столиці перекрили міст Метро з-за загрози вибуху. За даними ЗМІ, на мосту зупинився автомобіль, з нього вийшов водій. З його сумки стирчить приклад, а в руці у нього "якісь кнопки". Чоловік ходить по мосту і загрожує підірвати всі.

Також свідки повідомили, що чоловік вже розстріляв дрон, які запустили поліцейські. На даний момент частково паралізований рух червоної лінії метро. Поїзди йдуть тільки від станції "Академмістечко" до "Хрещатика" і від "Лісової" до "Дарниці".

Крім того, в Києві запроваджено спеціальний оперативний план. На мосту Метро знаходиться керівництво столичної поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецназ, а також фахівці вибухотехнічної служби.