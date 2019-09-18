ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стрілянина на мосту Метро: встановлено особу чоловіка

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 18:35
Стрілянина на мосту Метро: встановлено особу чоловіка
Фото: місце події (РБК-Україна)

Чоловік виявився вихідцем з Криму

Міст Метро в Києві був перекритий через вихідця з Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТһеБабель.

Як повідомляється, чоловік, який погрожує підірвати міст, 42-річний виходець з анексованого Криму Олексій Белько.

Джерела в правоохоронних органах розповіли, що в червні 2019 року він добровільно здав Деснянському районному управлінню поліції Києва 1 кг вибухівки та 88 патронів. За його словами, він знайшов "в сейфі в селі на Чернігівщині".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у столиці перекрили міст Метро з-за загрози вибуху. За даними ЗМІ, на мосту зупинився автомобіль, з нього вийшов водій. З його сумки стирчить приклад, а в руці у нього "якісь кнопки". Чоловік ходить по мосту і загрожує підірвати всі.

Також свідки повідомили, що чоловік вже розстріляв дрон, які запустили поліцейські. На даний момент частково паралізований рух червоної лінії метро. Поїзди йдуть тільки від станції "Академмістечко" до "Хрещатика" і від "Лісової" до "Дарниці".

Крім того, в Києві запроваджено спеціальний оперативний план. На мосту Метро знаходиться керівництво столичної поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецназ, а також фахівці вибухотехнічної служби.

У Києві перекрили міст Метро через загрозу вибуху: подробиці На мосту Метро в Києві проводиться спецоперація
Новини України Київметро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся