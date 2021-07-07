Опубліковано відео падіння вертольота з українцями в озеро в Польщі

У Польщі 6 липня в озеро Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві впав вертоліт з українцями на борту . З'явилося відео з моментом падіння крилатої машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео RadioOlsztynTV BIS .

На опублікованих кадрах видно, як вертоліт пролітає над озером і в якийсь момент різко знижується і падає у воду. Камера зафіксувала чоловіка, який в цей час перебував у човні. Він, побачивши крах крилатої машини, тут же кидається до мотора, заводить його. Чи прийшов власник катера на допомогу постраждалим, невідомо. Запис на цьому обривається.

Нагадаємо, після аварії вертольота троє українців перебувають у лікарні. Як повідомили РБК-Україна в МЗС, їхньому життю нічого не загрожує.

За словами спікера Міністерства Олега Ніколенка, українські громадяни отримали травми: пілот і двоє пасажирів. Їм надається консульська допомога. Крім того, посольство України взаємодіє з місцевою владою.