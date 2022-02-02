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З'явилося відео обстрілу КПВВ "Гнутове" на Донбасі

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Донбас, Середа 02 лютого 2022 21:23
З'явилося відео обстрілу КПВВ "Гнутове" на Донбасі Фото: бойовики обстріляли КПВВ "Гнутове" (mvs.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

У мережі з'явилося відео обстрілу українського контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове" в Донецькій області. Він не працює з весни 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру штабу ООС.

Зокрема, на відео потрапив момент вибуху боєприпасу на території українського КПВВ.

Зазначимо, інцидент стався сьогодні о 08:30, осколок влучив у прикордонника, але застряг у жетоні в нагрудній кишені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики використовували для обстрілу КПВВ безпілотний апарат, з якого скинули заряд ВОГ. В результаті вибуху втрат серед українських військових не було.

Сьогодні збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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КПВВ Гнутово
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