Бойовики двічі порушили режим "тиші" на Донбасі

У середу, 2 лютого, збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих дій жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook .

Так, бойовики обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове", що на Донеччині. Для обстрілу окупанти застосували безпілотник, з якого скинули ВОГ-17.

Крім того, в напрямку Талаківки російські найманці відкривали вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У штабі повідомили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили окупаційні війська припинити обстріл.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.