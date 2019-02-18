З'явилося відео з місця вибухів у Донецьку

В результаті вибухів у Донецьку постраждалих немає

В сети появилось видео с места сегодняшних взрывов в оккупированном Донецке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал самопровозглашенных органов власти.

На видео видны воронки после взрывов, также на запись попали прилегающие территории. Кроме того, на видео местный житель рассказывает о мощных взрывах, от которых "дрожали стекла". Отметим, по данным местных "властей", в результате взрывов никто не пострадал. Также в самопровозглашенной "ДНР" заявили, что были подорваны самодельные взрывные устройства.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли на бульваре Пушкина в центральной части города. Отметим, в данном районе находится гостиница Park Inn, в которой проживают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По другим данным, один из взрывов произошел в районе пересечения проспекта 25-летия РККА и бульвара Пушкина. Еще один взрыв зафиксирован в районе "Вольво центра".

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области в результате взрыва пострадал ребенок, потерпевший находится в реанимации. Известно, что подростку оторвало руку.