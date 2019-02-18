З'явилося відео з місця вибухів у Донецьку

Фото: аварійні служби на місці вибухів (twitter.com/Bylbyleva172)

В результаті вибухів у Донецьку постраждалих немає

У мережі з'явилося відео з місця сьогоднішніх вибухів в окупованому Донецьку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал самопроголошених органів влади.

На відео видно воронки після вибухів, також на запис потрапили прилеглі території. Крім того, на відео місцевий житель розповідає про потужні вибухи, від яких "тремтіли шибки". Зазначимо, за даними місцевої "влади", в результаті вибухів ніхто не постраждав. Також в самопроголошеній "ДНР" заявили, що були підірвані саморобні вибухові пристрої.

Раніше повідомлялося, що вибухи сталися на бульварі Пушкіна в центральній частині міста. Зазначимо, що в даному районі знаходиться готель Park Inn, в якому проживають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. За іншими даними, один з вибухів стався в районі перетину проспекту 25-річчя РСЧА та бульвару Пушкіна. Ще один вибух зафіксовано в районі "Вольво центру".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаївській області у результаті вибуху постраждала дитина, потерпілий знаходиться в реанімації. Відомо, що підлітку відірвало руку.